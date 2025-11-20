Актер из "Убойной силы" арестован за распространение детской порнографии

Фото: кадр из сериала "Васька"; режиссер – Генрих Кен; производство – Телекомпания НТВ, Триикс Медиа

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу актера Владимира Колганова, обвиняемого в распространении детской порнографии, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Отмечается, что он был задержан 18 ноября, в тот же день ему предъявили обвинение. Он будет находиться под стражей до 17 января 2026 года. При этом указывается, что мужчина не признал вину и просил избрать ему более мягкую меру пресечения.

Колганов снимался в таких сериалах, как "Убойная сила", "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Первый отдел", "Зовите Ермолова!" и многих других.

Ранее стало известно, что правоохранители в Санкт-Петербурге пресекли изготовление и распространение порнографических материалов с участием двухлетних детей.

Было установлено, что не позднее 2015 года несколько злоумышленников использовали детей в возрасте 1–2 лет, создавая с их участием фото. Снимки группа лиц планировала опубликовать в даркнете и на зарубежных платформах, в том числе в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

