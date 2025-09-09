Фото: 123RF/burdun

Британского священника осудили за хранение детской порнографии и нанесение тяжких телесных повреждений. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Star.

Работника церкви Джеффри Болкомба приговорили к 3 годам лишения свободы за соучастие в преступлениях норвежца Мариуса Густавсона, известного как "евнуходел". Фигуранты обменивались тысячами сообщений на протяжении четырех лет.

В телефоне священника было найдено 182 изображения с сайта Густавсона, на котором можно было платно посмотреть онлайн-эфиры по проведению кастраций. На одном из видео в смартфоне священника видно, как одному из пострадавших ампутируют гениталии с помощью маникюрных ножниц. Свою вину работник церкви признал.

Самого основателя сайта приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком в 22 года. По словам мужчины, он провел 58 подобных операций. Отрезанные органы он консервировал в спирте и использовал для приготовления еды. На его сайте сидело более 22 тысяч человек, с этого он заработал почти 300 тысяч фунтов, что приравнивается более чем к 33 миллионам рублей.

Ранее британский хирург специально заморозил свои ноги, чтобы их ампутировали и выплатили ему денежную компенсацию. Такая операция была давней мечтой мужчины, так как он испытывал к этому сексуальное влечение.