Daily Mirror: американцу ампутировали конечности из-за ошибки врачей

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В Соединенных Штатах мужчина лишился конечностей из-за врачебной ошибки, сообщает британское издание Daily Mirror.

По данным СМИ, Чад Герло лег в больницу на операцию по удалению камней из почек. Хирургическое вмешательство прошло успешно, однако позже выяснилось, что мужчина подхватил инфекцию, из-за чего у него поднялось давление и начали отказывать внутренние органы.

В результате приема сильных антибиотиков, которые прописали медики, у пациента почернели руки и ноги, так как кровь туда не поступала, утверждают журналисты. Герло ампутировали конечности, после чего он подал в суд на медучреждение за ненадлежащее оказание услуг.

СМИ уточнило, что еще до врачебной ошибки 46-летний американец передвигался на инвалидной коляске после аварии. Протезирование рук и ног провести вряд ли получится, при этом вопрос компенсации представители больницы решили с Герло еще до заседания, указано в материале.

Ранее жительница ЮАР Катрин Эбботт-Кутзее пострадала от гангрены, вызванной укусом клеща. В ходе обследования в больнице врачи выяснили, что женщину укусил энцефалитный клещ, из-за чего органы стали отказывать и начался некроз тканей. Через четыре месяца пациентке ампутировали 16 пальцев на руках и ногах, а после выписали из медучреждения.