Британского хирурга осудили на 2,5 года за ампутацию своих ног

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/bionicsurgeon

Британского хирурга приговорили к 2,5 года лишения свободы за ампутацию собственных ног и хранение экстремального контента. Об этом сообщает "Радио 1".

Выяснилось, что Нил Хоппер из города Труро специально заморозил свои ноги сухим льдом для того, чтобы их ампутировали. Таким образом хирург хотел получить финансовую компенсацию. Страховые компании выплатили ему в общей сумме 466 тысяч фунтов стерлингов (около 50 миллионов рублей). Полученные деньги мужчина потратил на автофургон, джакузи, дровяную печь и строительные работы.

По версии следствия, такая операция была давней мечтой мужчины, так как он испытывал к этому сексуальное влечение. В интернете Хоппер покупал видео подпольных операций по ампутации конечностей и гениталий, а также подстрекал организатора сайта, на котором он приобретал контент, проводить подобные операции другим людям.

В результате организатора сайта приговорили к пожизненному заключению. Его ресурс насчитывал 300 тысяч посетителей в неделю, а суммарных доход был около 300 тысяч фунтов стерлингов (около 30 миллионов рублей).

Ранее мужчина из США лишился рук и ног по ошибке врачей. Ему сделали операцию, которая прошла успешно. Однако медики прописали неправильные антибиотики из-за которых у пациента почернели руки и ноги.