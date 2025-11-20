Форма поиска по сайту

20 ноября, 09:52

Происшествия

Полиция в Петербурге пресекла изготовление порнографии с 2-летними детьми

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правоохранители пресекли в Санкт-Петербурге изготовление и распространение порнографических материалов с участием 2-летних детей. Об этом сообщает пресс-служба управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, не позднее 2015 года несколько злоумышленников использовали детей в возрасте 1–2 лет, создавая с их участием фото. Снимки группа лиц планировала опубликовать в даркнете и на зарубежных платформах, в том числе в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Во время обысков у задержанных были изъяты средства связи, а также носители информации, где были найдены изготовленные порнографические материалы.

Ранее жительница Москвы была задержана по подозрению в создании в мессенджере платных каналов с порнографией. По предварительным данным, женщина размещала в закрытых каналах фото и видео эротического содержания, предоставляя доступ к публикациям за деньги.

Полицейские смогли установить личность подозреваемой – ей оказалась 28-летняя жительница столицы, которая проживает на улице Каховке. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.

"Московский патруль": блогера Алтуняна заподозрили в распространении порнографии

