16 января, 12:06

Общество

Дизайнер Лебедев предложил перекрасить Кремль в белый цвет

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что мечтает перекрасить Московский Кремль в белый цвет.

"Это надо обязательно сделать. Потому что исторически он был белый, это гораздо красивее, чем красный", – сказал он в выпуске обзора новостей в соцсети "ВКонтакте".

Он обратил внимание, что кремлевские стены во многих городах России имеют белый цвет. Казанский кремль, по словам дизайнера, очень красивый, поэтому в Москве должно быть так же.

Ранее Лебедев допустил, что может переехать в США, если его доход увеличится. При этом дизайнер подчеркнул, что в настоящее время не планирует покидать Россию, где живут его родные и коллеги. Он отметил, что у него уже была возможность остаться в США, однако он сознательно принял решение вернуться на родину.

