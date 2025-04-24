Артемий Лебедев заявил, что работал в США парикмахером

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев рассказал, что в детстве в США работал парикмахером. Об этом он заявил журналисту Сергею Минаеву, беседа опубликована в журнале "Чтиво".

По словам дизайнера, в школе в рамках профориентации его с классом отправили на своего рода учебно-производственный комбинат. В то время ему было 12–13 лет, и он заполнял анкету с мыслью, что хочет быть следователем и помогать людям. Однако по результатам анкетирования Лебедева определили в группу к парикмахерам.

"Это был мой коронный час – огромная зала, где было 50 девушек и я. Потому что больше, естественно, ни один нормальный мужик парикмахером быть не хотел", – посмеялся блогер.

Дизайнер предположил, что его стрижки люди потом переделывали.

Ранее Лебедев назвал 99% книг бесполезными и предложил их сжечь. В ответ на это депутат Госдумы Анатолий Вассерман сказал, что ни одну книгу нельзя однозначно назвать бесполезной, поскольку невозможно предугадать, как она отзовется на конкретном читателе.

Парламентарий также счел важным учитывать различные виды полезности книг, так как не все они пишутся ради определенной информации.