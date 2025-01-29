Блогер Лебедев назвал 99% книг бесполезными

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев счел 99% книг бесполезными. Такое заявление он сделал в выпуске шоу "Ответошная" в соцсети "ВКонтакте".

"Их можно сжечь и вообще ни секунды не жалеть", – сказал блогер.

Лебедев пояснил, что еще есть книги, помогающие получать новую информацию, и призвал искать их. Кроме того, отметил блогер, литература помогает узнавать об интересном жизненном опыте другого человека, не получая его самостоятельно. Читая одну книгу за два дня, можно сэкономить себе год жизни, добавил дизайнер.

Ранее Лебедев призвал россиян работать по 15 часов в день. По его словам, он сам работает без выходных и отпусков 30 лет. Блогер признался, что не понимает тех, кто не может выполнять работу в выходные, жалуется на усталость и выгорание.