Блогер Лебедев ответил пословицей недоброжелателям России

Фото: телеграм-канал "Артемий Лебедев"

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев в своем выпуске, который опубликован в соцсети "ВКонтакте", ответил известной русской пословицей на критику в адрес России.

Он напомнил всем тем, кто хотел "задушить" Россию, поговорку: "Пока толстый сохнет, худой сдохнет".

Ранее Лебедев призвал страны СНГ поблагодарить Россию за то, что она "научила их жить". Таким образом он высказался о сообщениях о том, что во многих школьных учебниках стран СНГ Россия выставляется как "страна-колонизатор".

По словам блогера, в пособиях указано, что население входящих в Содружество государств "унизили и заставили заниматься плохими привычками, а себе забрали все самое ценное". При этом, подчеркнул Лебедев, в учебниках никак не упомянуто, что Россия построила на территории этих стран электростанции и дороги, а также "обучила и, собственно, подарила им государственность".

Блогер также обратил внимание, что в самом статусе колонизатора не содержится негативный смысл. Он объяснил это тем, что такая форма взаимодействия различных государств привела к развитию многих стран мира. Вместе с тем Лебедев указал, что считает правильными действия советских властей в отношении республик СНГ.

