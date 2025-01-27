Блогер Лебедев призвал россиян работать по 15 часов в день

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал россиян работать по 15 часов в день и признался, что сам работает без выходных и отпусков на протяжении 30 лет. Об этом он сообщил в одном из выпусков шоу "Креаторы".

Дизайнер подчеркнул, что ему не нужен отдых от труда и что он не понимает людей, которые не могут выполнять работу в выходные дни и жалуются на усталость и выгорание.

"Идите работайте! Вы будете отдыхать, пока вы работаете. Это самый лучший вид отдыха. К вечеру, когда 15 часов поработаете, наконец-то у вас появится возможность поужинать. Это очень классно", – добавил Лебедев.

Он также заявил, что в России "более ленивая культура", чем в США. В Штатах, по словам Лебедева, люди гораздо суетливее работают, особенно в творческих направлениях.

"Там люди сидят без работы, и эта работа им реально нужна. У нас люди сидят без работы такие: "Ну, мне что-то прислали пять предложений, но я не буду это делать, потому что это вообще ниже моего достоинства". В Америке такая штука вообще не прокатит", – сказал блогер.

Ранее Лебедев ответил на критику в адрес России известной русской пословицей. Он напомнил всем тем, кто хотел "задушить" Россию, поговорку: "Пока толстый сохнет, худой сдохнет".