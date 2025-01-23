Депутат ГД Милонов призвал запретить блогерам материться

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Закон, запрещающий использовать мат в средствах массовой информации, необходимо распространить на блогеров, заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам материнства, отцовства и детства Виталий Милонов.

"Не очень понятно, почему какая-нибудь районная газета, которая выходит тиражом в три тысячи экземпляров, должна ограничения соблюдать, а блогер, который матерится на аудиторию в миллионы подписчиков, – нет. Получается, что блогеры у нас как бы выпадают из правового поля, чего, по-хорошему, быть не должно" – приводит его слова "Парламентская газета".

По мнению парламентария, все посылы, которые блогеры хотели бы донести до своей аудитории, можно излагать в цензурной форме. Он призвал поднять соответствующий вопрос среди депутатов Госдумы во время консультаций и обсуждений с профильными комитетами.

В свою очередь, член думского комитета по просвещению Анатолий Вассерман обратил внимание, что в составлении единых списков "запрещенных слов", который на данный момент отсутствует в российском законодательстве, нет никакого смысла. Он объяснил это тем, что любой человек, говорящий на русском языке, отдает себе отчет в том, какие слова относятся к нецензурным, а какие нет.

"И если кто-то говорит, что он не знал, что то или иное слово запрещено употреблять в СМИ, – он либо тянет время, либо пытается добиться, чтобы государство потратило на экспертизу много денег. В связи с этим, на мой взгляд, нет смысла фиксировать очевидное. Тем более что любую мысль – даже ругательную – вполне можно высказать и без мата", – поделился своим взглядом на ситуацию депутат.

В общей сложности за время с 2020 по 2024 год Роскомнадзор составил 750 протоколов об использовании нецензурных выражений в отношении главных редакторов, редакций СМИ и организаций телерадиовещания. При этом общая сумма наложенных на них штрафов превысила 4,5 миллиона рублей.

Вместе с тем Роскомнадзор, основываясь на статье закона о СМИ "Прекращение и приостановление деятельности", может вынести учредителю и редакции средства массовой информации письменное предупреждение о недопустимости нарушения российского законодательства. В течение четырех лет было вынесено 18 соответствующих предупреждений, поводом для которых послужило распространение материалов, содержащих нецензурную брань.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая призвала поощрять блогеров за пропаганду семейных ценностей. По мнению депутата, стоит чаще звать таких людей в эфиры на радио, в Госдуму и на большие мероприятия. Она также предложила создать специальный реестр с такими блогерами и проработать для них меры поддержки.