В Госдуме предложили поощрять блогеров за пропаганду семейных ценностей

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Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая призвала поощрять блогеров за пропаганду семейных ценностей. Свою идею она прокомментировала в эфире радио КП.

По мнению депутата, стоит чаще звать таких людей в эфиры на радио, в Госдуму и на большие мероприятия. Она также высказала инициативу создать специальный реестр с такими блогерами и проработать для них меры поддержки.

Буцкая уточнила, что речь идет о семьях, которые естественно рассказывают о том, как они воспитывают детей, куда ездят и другое.

"При этом мы должны понимать, что это достаточно скользкая тема, ведь есть достаточно много блогеров, которые рисуют мармеладно-воздушную картину, когда у тебя в 7 утра твои пятеро детей приносят маме завтрак в постель и ты думаешь: "Чего ж я со своими двумя ничего не успеваю", – объяснила парламентарий и добавила, что без таких "перекосов" будут пытаться говорить с блогерами.

Ранее сообщалось, что депутаты партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и Яна Лантратова внесут в Госдуму законопроект о запрете пропаганды против традиционных духовно-нравственных ценностей среди детей. Они считают, что попытки дискредитировать традиционные ценности могут нанести ущерб суверенитету России.

Как говорится в пояснительной записке, к традиционным ценностям относятся жизнь, честь и достоинство человека, его права и свободы, любовь к родине, ответственность за свою страну, крепкая семья, человечность, уважение к истории и традициям, а также единство народов России.