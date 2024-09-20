Кабмин РФ утвердил список стран, навязывающих деструктивные установки

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Кабинет министров России одобрил список государств, навязывающих деструктивные установки, которые идут вразрез традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Документ размещен на портале опубликования правовых актов.

В перечне фигурирует порядка 47 государств, включая страны ЕС и НАТО (кроме Венгрии и Словакии, а также Турции). Кроме того, в списке числятся Япония, Сингапур и остров Тайвань.

Соответствующий документ был подписан председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в рамках указа президента РФ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", который Путин утвердил в августе 2024 года.

Согласно подписанному Путиным закону, граждане иностранных государств, разделяющих традиционные ценности, могут рассчитывать на временное проживание в России без учета утвержденной правительством РФ квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории государства и основ законодательства.