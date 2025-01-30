Депутат Вассерман ответил Лебедеву, предложившему сжечь 99% книг

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Ни одну книгу нельзя однозначно назвать бесполезной, так как невозможно предугадать заранее, как отзовется та или иная книга на конкретном читателе, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с НСН.

"Для каждого конкретного человека значительная часть книг может быть бесполезна. Но, во-первых, вряд ли это 99%, во-вторых, для разных людей полезны разные книги", – отметил парламентарий.

Также, по мнению Вассермана, важно учитывать различные виды полезности книг, поскольку не все они пишутся ради определенной информации. Депутат заметил, что книга может не нести конкретных знаний, однако быть полезной для воспитания чувств читателя.

Кроме того, парламентарий рассказал о своем списке книг, которые сильнее всего повлияли на него, а также помогли определить "общие контуры целостной картины мира". В список Вассермана вошли "Анти-Дюринг" Фридриха Энгельса, "Сумма технологии" Станислава Лема, "Слепой часовщик" Ричарда Докинза и "Структура реальности" Дэвида Дойча.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев в выпуске шоу "Ответошная" в соцсети "ВКонтакте" заявил, что 99% книг являются бесполезными, поэтому "их можно сжечь и вообще ни секунды не жалеть". Он пояснил, что еще есть книги, помогающие получать новую информацию, и призвал искать их.

Кроме того, отметил блогер, литература помогает узнавать об интересном жизненном опыте другого человека, не получая его самостоятельно. Читая одну книгу за два дня, можно сэкономить себе год жизни, добавил дизайнер.