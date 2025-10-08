Дизайнер Лебедев допустил переезд в США при увеличении дохода

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Дизайнер Артемий Лебедев заявил о возможном переезде в США при условии увеличения его текущего дохода, сообщает телеканал "360" со ссылкой на его видеоблог в соцсети "ВКонтакте".

"Наверное, действительно могу соблазниться. Могу поехать в Америку и поработать, если так вдруг сложится, если предложат зарплату в 10 раз больше", – поделился Лебедев.

При этом дизайнер подчеркнул, что в настоящее время не планирует покидать Россию, где живут его родные и коллеги.

Он также напомнил, что у него уже была возможность остаться в США, однако он сознательно принял решение вернуться на родину.

Ранее Лебедев заявлял, что американское гражданство является одним из самых невыгодных в мире. Этими словами дизайнер оценил информацию о том, что США предлагают приобрести грин-карту и гражданство за 5 миллионов долларов.