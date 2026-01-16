Госкорпорации в РФ будут переводить предприятия на безлюдное производство

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Минпромторг РФ поручил госкорпорациям разработать план по переводу предприятий на режим почти полностью автоматизированного производства без присутствия человека. Об этом в беседе с "Ведомостями" рассказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

По его словам, это является одним из элементов повышения производительности.

"У каждой корпорации есть планы по повышению производительности труда, и это один из магистральных элементов", – сказал Алиханов.

Министр также отметил, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") уже заканчивает первую очередь роботизации на заводе в Рудневе. Вторая очередь будет завершена в 2027 году.

В свою очередь, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов уточнил, что в госкорпорации стремятся "роботизировать максимально". В настоящее время есть не полностью темное, но высоко роботизированное производство на "КамАЗе".

Ранее сообщалось, что Москва занимает лидирующую позицию в сфере роботизации складской и производственной инфраструктуры. Генеральный директор компании "Ронави Роботикс" Иван Бородин рассказал, что его компания воспользовалась городскими мерами поддержки через платформу i.moscow для производителей роботизированной техники.

Роботы перемещают товары и материалы, сортируют их и комплектуют. Их использование снижает уровень тяжелого и опасного труда.