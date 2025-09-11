Москва стала лидером в сфере роботизации складской и производственной инфраструктуры

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москва занимает лидирующую позицию в сфере роботизации складской и производственной инфраструктуры, заявил генеральный директор компании "Ронави Роботикс" Иван Бородин в беседе с Агентством "Москва".

Он рассказал, что его компания воспользовалась городскими мерами поддержки через платформу i.moscow для производителей роботизированной техники. "Ронави Роботикс" получила компенсацию расходов на участие в профильных выставках с целью дальнейшего продвижения продукции на рынке.

"Кроме того, мы воспользовались мерами поддержки и сервисами от фонда "Московский инновационный кластер": прошли образовательную программу в области интеллектуальной собственности и являемся участниками межотраслевого кластера", – отметил Бородин.

Кроме того, его компания, входящая в группу "Роснано", является единственным в России разработчиком и производителем серийных логистических роботов для автоматизации складов и производств.

Роботы перемещают товары и материалы, сортируют их и комплектуют. Их использование снижает уровень тяжелого и опасного труда, повышает производственную безопасность, а также способствует повышению квалификации персонала.

"Использование роботов значительно снижает затраты на логистику, что делает конечную продукцию более доступной для потребителя", – подчеркнул Бородин.

Ранее стало известно, что московская компания "Вирсайн инновации", являющаяся резидентом инновационного центра "Сколково", начала внедрять системы беспилотного управления грейферными кранами в одном из цехов производственного объединения "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК).

Первым этапом внедрения является запуск удаленного управления, с помощью которого операторы теперь могут управлять кранами дистанционно. Это позволяет минимизировать присутствие персонала в опасных производственных зонах. Помимо этого, использование технологий искусственного интеллекта увеличивает точность и производительность работы.

