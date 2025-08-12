Собянин утвердил планы развития инновационной системы Москвы до 2030 года

Фото: i.moscow

Утверждены стратегические планы развития инновационной системы Москвы до 2030 года. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Уточняется, что в планы включены увеличение технологического сектора, в том числе промышленности, науки и IТ, увеличение выручки высокотехнологичных компаний, а также рост объема венчурных инвестиций в технологический сектор.

Планируется и рост доли инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) от валового регионального продукта (ВРП) и патентной активности столичного бизнеса и науки.

Мэр Москвы добавил, что в качестве основного источника стимулирования технологического развития выступит платформа Московский инновационный кластер.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что на московские дороги вышли еще 85 электробусов. Опробовать новый транспорт горожане могут на 11 маршрутах.

Заммэра заметил, что поездки в электробусах становятся более комфортными. В экологичном транспорте улучшена климатическая система, а также увеличена площадь накопительной площадки на 15%. Всего в ближайшие два года планируется выпустить на маршруты более 1 100 электробусов.

