Московская компания начала внедрять беспилотное управление кранами в металлургии

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столичная компания "Вирсайн инновации", являющаяся резидентом инновационного центра "Сколково", начала внедрять системы беспилотного управления грейферными кранами в одном из цехов производственного объединения "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Вирсайн инновации" является российским разработчиком систем дистанционного управления, мониторинга и автоматизации кранового и другого промышленного оборудования. Целью ее технологических решений является повышение эффективности работы в различных отраслях промышленности, в том числе металлургии и логистических центрах.

Компания была основана выпускниками Физтеха во время их учебы на пятом курсе. Предприятие множество раз побеждало в технологических конкурсах и акселераторах и продолжает активно вести научно-исследовательскую деятельность.

В 2023 году ПАО "НЛМК" оказалось первым предприятием, решившим поддержать разработку молодого стартапа. Компания предоставила площадку для испытаний, после чего успешно внедрила в одном из своих цехов систему дистанционного управления.

Эффективность решения дала возможность увеличить масштабы проекта и на другие участки производства, что ускорило роботизацию процессов.

Первым этапом внедрения является запуск удаленного управления, с помощью которого операторы теперь могут управлять кранами дистанционно. Это позволяет минимизировать присутствие персонала в опасных производственных зонах. Помимо этого, использование технологий искусственного интеллекта увеличивает точность и производительность работы.

ПАО "НЛМК" также работает над частичной автоматизацией грузоподъемного оборудования. В планах к концу текущего года полный перевод кранов в беспилотный режим.

В свою очередь, "Вирсайн инновации" принимает также активное участие в выставочной деятельности. С ее инновационными решениями можно будет ознакомиться в рамках международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего" в блоке "Строительство". Там будет впервые представлен VR-тренажер башенного крана, над которым в компании активно работали последние шесть месяцев.

В рамках форума "Беспилотные системы: технологии будущего" с 14 по 17 августа пройдет масштабная выставка передовых технологий для различных нужд гражданского использования. Гостям представят экспозиции, которые можно использовать в сельском и лесном хозяйстве, топливно-энергетическом комплексе, строительстве и ЖКХ, а также в транспорте, логистике и торговле.

Мероприятие, организованное по поручению Владимира Путина, соберет на одной площадке ведущих разработчиков более чем из 20 регионов страны.

