Что ждет посетителей экспозиции "Цифровые технологии Москвы" в "Музеоне"

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Интерактивное путешествие "Путь IT-героя", тематическая зарядка и викторины ждут гостей экспозиции "Цифровые технологии Москвы" в парке искусств "Музеон" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", передает портал mos.ru.

Все желающие могут посетить пространство до 14 сентября. Работу площадки каждый день открывает IT-зарядка, которая поможет поднять настроение, сконцентрироваться и снять стресс.

Также шесть дней в неделю москвичи и туристы могут пройти квест "Путь IT-героя". Экспозиция расскажет об электронных проектах, информационных технологиях и сервисах. Со вторника по четверг локация открыта с 13:00 до 21:00, а с пятницы по воскресенье – с 12:00 до 22:00.

С использованием аудиогида приложения "Узнай Москву" посетители площадки узнают обо всех экспонатах локации. Сервис также подготовил специальную викторину, победители которой получат памятные призы и подарки.

Интеллектуальные соревнования на знание профессий будущего, цифровых проектов, музыкальной сферы проводятся в "Музеоне" три дня в неделю со вторника по воскресенье. Там же жители и гости столицы смогут поиграть в шахматы или дженгу, фигуры которых увеличены в несколько раз.

Помимо прочего, в парке открылся летний кинотеатр, где зрителям покажут сериал "Москва в цифре". Он расскажет о применении искусственного интеллекта (ИИ) в работе врачей, решении повседневных вопросов онлайн и оплате проезда метро улыбкой. В каждом эпизоде эксперты правительства Москвы совместно с телеведущим Александром Пушным объясняют, как столица жила до появления современных технологий.

Посетителей площадки ждут также диджей-сеты и выступления музыкантов под открытым небом, мастер-классы по созданию музыки через нейросеть, сборке собаки-робота и занятие, участники которого узнают о принципах работы ИИ.

Кроме того, павильон "Экономика Москвы" приглашает всех желающих пройти квест, большую экономическую игру, стать городскими управленцами, выбрать профессию будущего или пострелять в экономическом VR-тире.

При этом послушать лучшие произведения композиторов прошлого и настоящего москвичи и туристы смогут в парке "Зарядье" на фестивале "Культурный город". Для посетителей площадки форума "Москва 2030" выступят музыканты с мировым именем, симфонические оркестры, знаменитые оперные певцы, актеры кино и театров, балетные труппы и хранители народных традиций покажут, какое место занимает человек в культурном развитии города.