На форуме "Москва 2030" представят концепцию магазина будущего

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Концепцию магазина будущего представят в рамках международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего". Он будет работать в инновационном центре "Сколково" с 14 по 17 августа, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Магазин откроет проект "Сделано в Москве" совместно с Московским инновационным кластером. Он создан с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ), а также роботизированных и автоматизированных систем.

Роботы выступят здесь в роли консультантов, уборщиков и бариста. Кроме того, в магазине будут действовать кассы самообслуживания с отечественным программным обеспечением.

Общая площадь магазина составит 126 квадратных метров, пространство разделят на четыре демонстративные технологичные зоны.

Гости смогут приобрести товары более 40 локальных брендов. Среди них конструктор для развития инженерного мышления, космическая одежда, умные гаджеты и аксессуары для электронных устройств и многое другое. Можно будет найти полезные напитки бренда "Эконад", протеиновые батончики, развивающие наборы для детей и детскую одежду.

Также здесь будет работать тепловая карта. Она поможет понять, к каким стеллажам покупатели подходят чаще всего. Это технологическое решение реализует столичный бренд BPA Technologies.

В свою очередь, планограмма в магазине проконтролирует загруженность полок благодаря технологии компьютерного зрения. Она в режиме реального времени уведомит сотрудников о нарушениях в выкладке товара или о наличии пустых мест.

Помимо этого, будет применяться система RFID-идентификации товара, которая поможет бороться с кражами. В магазине будущего также заработают роботизированные системы, разработанные компаниями ООО "Цифровой двойник" и ООО "Промобот".

Посетителям предложат кофе, приготовленный в кафе, созданном московской технологической компанией FoodtroniX/DrinkX. Там будет и беспилотная поломоечная машина, разработанная ООО "Вейбот Автомакон Роботикс". Кассу самообслуживания, в свою очередь, разработала компания "Сага Технологии", являющаяся резидентом ОЭЗ "Технополис "Москва".

Как сообщалось ранее, в рамках форума-фестиваля "Территории будущего. Москва 2030" горожанам представят столицу будущего. Для гостей и жителей города проведут лекции, мастер-классы, выставки и многое другое, что расскажет о вкладе каждого в развитие городской комфортной среды.

Одной из площадок форума стал кампус Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана.