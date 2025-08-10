Финал киберспортивного турнира пройдет в рамках фестиваля "Москва 2030"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неделя фиджитал-спорта состоится в олимпийском комплексе "Лужники" в рамках фестиваля-форума "Москва 2030. Спорт. Человек будущего" с 12 по 17 августа. Его кульминацией станет гранд-финал турнира "КиберМосква 2030", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Мероприятие будет посвящено тактическому трехмерному бою. Для посетителей приготовили мастер-классы, тренировки с известными игроками, детский и лазерный тиры, турниры и лазертаг-арену.

На протяжении недели гости смогут пройти инструктаж. В 12:00 12 августа состоится мастер-класс по Counter-Strike 2, а в 14:00 начнется открытый турнир в формате один на один с призовым фондом в размере 15 тысяч рублей. В 12:00 на следующий день пройдет мастер-класс по "Миру танков", а в 14:00 – соревнования в игре в личном зачете. В 12:00 14 августа для посетителей организуют мастер-класс по двоеборью Counter-Strike 2 с лазертагом, после чего пройдет турнир с призовым фондом 50 тысяч рублей. В нем пример участие команда–чемпион России Liga Pro.

15 августа в рамках мероприятия состоится командный турнир в формате два на два по Counter-Strike 2. В 15:30 гостей пригласят на панельную дискуссию с разработчиками игры "Калибр".

Гранд-финал турнира "КиберМосква 2030" будет организован 16 августа. Его призовой фонд составит 50 тысяч рублей, а завершится неделя шоу-матчами.

Между тем гости выставки "Та самая Москва" в Центральном выставочном зале "Манеж" могут попробовать себя в промышленных профессиях будущего. В зоне промышленных профессий посетителям предалгают стать современными востребованными специалистами и получить уникальный опыт при помощи интерактивных игр. Также можно попробовать себя в роли оператора, управляя роборукой над движущимся конвейером.

