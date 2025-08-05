Программа "Мой район" представлена на двух площадках форума "Москва 2030"

Фото: пресс-служба автономной некоммерческой организации "Комплексное развитие района "Мой район"

Программа "Мой район" представлена на двух площадках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030": в инновационном центре "Сколково" и парке 50-летия Октября на западе столицы. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Она отметила, что на второй площадке посетители форума узнают, насколько быстро совершенствуются и внедряются технологии. В парке москвичам и туристам покажут футуристические объекты. Они посвящены в том числе науке, инфраструктуре, культуре, транспорту и креативным индустриям.

Вместе с тем вице-мэр обратила внимание, что форум-фестиваль охватывает все сферы развития Москвы, начиная от образования, здравоохранения и внедрения цифровых технологий и заканчивая комплексным улучшением городской среды.

Особое внимание уделяется каждому району столицы, где учитываются его историческое наследие и пожелания местных жителей. При этом принцип сбалансированного развития города является основой программы "Мой район". Благодаря ей в Москве обновляют инфраструктуру, приводят в порядок дворы, обустраивают новые пространства для отдыха и занятий спортом, а также проводят мероприятия для всех жителей столицы.

Благодаря этому принципу большинство ключевых локаций форума-фестиваля находятся за пределами центра города. Такое решение организаторов позволило создать дополнительные точки притяжения для жителей и гостей в разных районах города.

Например, на площадке программы в парке 50-летия Октября установлены четыре крупных многофункциональных павильона. Один из них получил название "Космос". Павильону придали вид иллюминатора, а внутри него поставили антропоморфных роботов и робота-собаку, которые взаимодействуют как друг с другом, так и посетителями и окружающей средой.

Вторая площадка – "Биом" – встретит посетителей четырехметровыми фигурами космонавтов, ставших образом встречи прошлого и будущего. В павильоне представлены разные формы жизни, в том числе аквариумы с рыбами и роботы.

Третья зона – "Робототехника", ее гости смогут узнать об этапах становления индустрии от появления электричества до создания искусственного интеллекта. Через три указанных павильона проходят искусственные реки. По ним гости фестиваля могут проплыть на сапборде или каяке.

Последняя площадка – "Лабиринт", объединяющая технологии и арт-объекты. Там для посетителей подготовили тактильные экспонаты, среди которых "Стена с минералами", и познавательные инсталляции.

"Всего на двух площадках запланировано больше 15 тысяч мероприятий: творческих и научных мастер-классов, тренировок, концертов и лекций. Большое внимание уделили спорту и здоровому образу жизни", – подчеркнула Сергунина.

Помимо прочего, гостей форума в парке ждут занятия йогой в гамаках, сапборды, каяки, аэротруба, площадки для занятий гимнастикой и эквилибристикой.

Также на площадке форума в Гостином Дворе представят модернизированные столичные школы и колледж будущего. Благодаря детализированным интерактивным макетам гости увидят, как будут выглядеть такие образовательные учреждения.

На локации также покажут модель первого в Москве инновационного колледжа моды и искусств, который будет рассчитан на восемь тысяч студентов.

