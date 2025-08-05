Колледж будущего представят на форуме-фестивале "Москва 2030"

Фото: департамент образования и науки города Москвы

Модернизированные столичные школы и колледж будущего представят на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Москва входит в пятерку мировых лидеров по качеству образования и задает тренды в этой сфере. Главные достижения – от модернизации среднего профессионального образования до комплексного обновления инфраструктуры школ и колледжей – мы представили на площадке форума-фестиваля "Москва 2030", – отметила вице-мэр.

Благодаря детализированным интерактивным макетам гости форума смогут узнать, как будут выглядеть колледжи будущего, новые и модернизированные школы. На площадке покажут модель первого в Москве инновационного колледжа моды и искусств, который будет рассчитан на 8 тысяч студентов. Общая его площадь составит 50 тысяч квадратных метров.

В 34 современных мастерских и лабораториях будут воспроизведены полные циклы создания творческих продуктов и услуг. На пяти учебно-практических полигонах студенты смогут отточить навыки в условиях реальных производств.

Кроме того, на фестивале представят и макет школ будущего. Здания будут вмещать более чем 1 тысячу учеников. Их возведут в разных районах Москвы. Зона столичного образования проработает на форуме-фестивале до 14 сентября.

Ранее в парке искусств "Музеон" открылась интерактивная экспозиция "Цифровые технологии Москвы", где посетители смогут узнать о цифровых проектах и сервисах столицы. Проект стал частью форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Ежедневно в "Музеоне" будут проходить мастер-классы, конкурсы, игры и викторины, а всего запланировано около 350 мероприятий.

