Посетители форума "Москва 2030" узнают о цифровых проектах города

Фото: пресс-служба Департамента информационных технологий города Москвы

В парке искусств "Музеон" открылась интерактивная экспозиция "Цифровые технологии Москвы", где посетители смогут узнать о цифровых проектах и сервисах столицы, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Проект стал частью форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Ежедневно в "Музеоне" будут проходить мастер-классы, конкурсы, игры и викторины, а всего запланировано около 350 мероприятий.

"Жители и гости столицы попробуют себя в роли программистов, тестировщиков, создателей видеоигр и других профильных специалистов", – передает слова Сергуниной портал мэра и правительства Москвы.

Знакомство с площадкой пройдет в формате квеста, который состоит из трех частей. В первой из них участники узнают, какие навыки и знания необходимы представителям IT-профессий.

Во второй части квеста все посвящено отдельным направлениям цифровой отрасли, например их разработке, дизайну, тестированию и другим процессам. Здесь же посетители узнают о сервисах и цифровых проектах столицы, в том числе о решениях, которые созданы на базе технологии искусственного интеллекта.

На третьей площадке, посвященной профориентации, представят разработки и профильные факультеты ведущих технических вузов Москвы. Специалисты департамента информационных технологий расскажут о возможности стажировки в правительстве столицы по направлению "IT-город".

Ранее в "Лужниках" открылась выставка спецтехники городских служб, которая проходит в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". С 1 по 14 сентября гостям выставки расскажут, как функционирует столичная инфраструктура, как устроена работа коммунальных служб и пожарно-спасательного гарнизона.

