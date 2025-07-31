В преддверии форума "Москва 2030" прошел паблик-ток о профессиях будущего

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В новом корпусе МГТУ имени Баумана прошел паблик-ток "Профессии будущего. Москва 2030". Слушателями стали молодежь, преподаватели и другие желающие, рассказали в пресс-службе столичного комитета по туризму.

Мероприятие провели в рамках старта с 1 августа форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Специалисты городских сфер поделились своими историями успеха, а также рассказали о развитии их профессиональных областей. Особое внимание уделили тому, как будут меняться ключевые городские сферы, влияя на жизнь каждого москвича.

Модератором встречи выступила директор Центра развития карьеры правительства Москвы Татьяна Коломиец. Также в мероприятии приняли участие топ-менеджер группы ВТБ и автор Rutube-канала по финансовой грамотности Светлана Толкачева, доктор медицинских наук и главврач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева и другие.

"На 11 флагманских площадках в разных частях города жители и гости столицы смогут увидеть, как воплощаются стратегии городского развития, как преображается Москва и какой она станет уже через несколько лет", – отметила программный директор форума-фестиваля "Москва 2030" Анастасия Попова.

В рамках фестиваля гости смогут пообщаться с роботами и искусственным интеллектом, посмотреть на работу современного беспилотного транспорта, а также поиграть на технологичных спортивных площадках, погрузиться в VR-пространство и многое другое.

Информация о площадках и подробная программа доступны на официальном сайте.

Ранее стало известно, что в рамках форума в "Лужниках" пройдет фестиваль городского хозяйства. Основной площадкой станет павильон 1А в зоне "Подкова" и на аллее, ведущей к Большой спортивной арене. Для желающих охватить все площадки проведут экскурсии на паровозе, вагоны которого выполнены в стилистике спецтехники городского хозяйства.