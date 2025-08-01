Выставка городской спецтехники открылась в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Выставка спецтехники городских служб открыта для посетителей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

С 1 августа по 14 сентября в "Лужниках" будет проходить фестиваль городского хозяйства, где гостям расскажут, как функционирует столичная инфраструктура, как устроена работа коммунальных служб и пожарно-спасательного гарнизона.

Помимо этого, на фестивале можно будет увидеть разные виды техники, которая помогает поддерживать чистоту в городе и обеспечивать безопасность. В частности, горожане смогут посмотреть на современную автомобильную, дорожно-строительную, коммунальную и спасательную технику.

Всего будет представлено свыше 60 единиц техники, в том числе большие и маленькие машины для уборки улиц, оборудование для нанесения дорожной разметки и укладки асфальта, снегоболотоход, пожарные и аварийно-спасательные автомобили и мотоциклы.

Также желающим презентуют аэролодку "Нерпа", которая помогает спасателям и водолазам выполнять их работу. Ее грузоподъемность составляет 1 тонну.

"Аэролодка оборудована лестницей для посадки-высадки пассажиров и загрузки-выгрузки грузов, причем лестницу можно раскрыть прямо на воде для проведения спасательных и водолазных работ", – уточнил Бирюков.

При этом, как заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства, некоторые посетители даже смогут побывать внутри машин.

В "Лужниках" с 1 по 3 августа также пройдет фестиваль детства. В рамках спортивного фестиваля "Москва 2030. Спорт. Человек будущего" там собираются открыть уникальную спортплощадку, где будут установлены полосы препятствий, батуты и гигантская дженга.

Кроме того, там ребята смогут поиграть в баскетбол, пострелять из рогатки и нанести аквагрим. Церемония открытия фестиваля состоится в пятницу, 1 августа.