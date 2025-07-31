Фестиваль детства пройдет в "Лужниках" с 1 по 3 августа

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

На фестивале детства, который пройдет с 1 по 3 августа в "Лужниках" в рамках спортивного фестиваля "Москва 2030. Спорт. Человек будущего", откроют уникальную спортплощадку. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

На площадке для детей установят полосы препятствий, батуты и гигантскую дженгу. Кроме того, там ребята смогут поиграть в баскетбол, пострелять из рогатки и нанести аквагрим. Церемония открытия фестиваля состоится в пятницу, 1 августа, с 14:00 до 15:00.

В субботу, 2 августа, в Южном спортивном центре будет организована встреча с известным блогером Владом Глентом, чей канал посвящен мобильным и компьютерным играм. Гости фестиваля смогут пообщаться с ним, получить автограф и поучаствовать в челленджах. Регистрироваться на встречу не нужно, вход будет организован по живой очереди.

Помимо этого, в рамках фестиваля детства будет открыта новая многофункциональная спортивная площадка, которая каждую неделю с 1 августа до 14 сентября будет трансформироваться под новый вид спорта: баскетбол, тактическую стрельбу, футбол, регби и джаст-денс.

Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля "Москва 2030. Спорт. Человек будущего".

Также 2 августа в рамках "Лета в Москве" пройдет фестиваль "Ночь московского спорта". Посетителей ждет свыше 100 тренировок по 24 видам спорта более чем на 15 площадках в центре города.

На Пушкинской площади будет организована зона сайклинга. На Тверской площади состоятся флеш-турниры и соревнования по стрит-баскету с профессиональными баскетболистами.

