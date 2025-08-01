На форуме "Территория будущего. Москва 2030" расскажут о развитии города

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит с 1 августа по 14 сентября на 11 флагманских площадках в разных районах города, передает портал мэра и правительства Москвы.

В парке искусств "Музеон" организаторы подготовили три площадки. В павильоне "Экономика Москвы" гости могут узнать, как создается экономика города будущего, на выставке "Цифровые технологии Москвы" – попробовать себя в различных IТ-профессиях, в павильоне "Искусство строить" – увидеть иммерсивное шоу о создании и развитии города мечты. Также вечером на арт-объекте "Строитель будущего" гостей ждет световое шоу.

В Гостином Дворе было организовано интеллектуально-выставочное пространство под названием "Бесконечное развитие с вечными ценностями". Там с помощью интерактивных событий и инсталляций посетителям расскажут, как город оказывает поддержку жителям в физическом и ментальном развитии. Также там можно будет увидеть визуализацию нейронных связей и познакомиться с гормонами счастья.

В рамках фестиваля "Москва 2030. Спорт. "Человек будущего" в Южном спортивном центре олимпийского комплекса "Лужники" будут доступны занятия по более чем 30 видам спорта. На территории также пройдут фестиваль городского хозяйства и выставка коммунальной и пожарно-спасательной техники. В павильоне "Контроль Москвы" можно узнать об охране окружающей среды и перенестись в городские зеленые зоны. Также каждый день в творческой мастерской есть возможность создать своими руками картонный город, узнать о системе градостроительства и сделать маски и костюмы для архитектурного карнавала.

В парке "Зарядье" пройдет фестиваль "Культурный город", в программу которого входят симфонические концерты, шоу-спектакли, балетные и театральные постановки, аудиовизуальные перформансы и дизайнерские показы.

В пространстве "Красный Октябрь" пройдут мастер-классы по паркуру, а в павильоне виртуальной реальности гостей перенесут в столицу будущего, где им предстоит эвакуироваться из горящего здания в роли пожарного-спасателя после того, как была успешно завершена операции спасения.

В спортивном кластере "Сколково" можно попробовать вейкбординг, научиться выполнять трюки на водном тренажере с реверсивной лебедкой и протестировать инновационную аэродинамическую трубу, которая имитирует свободное падение.

В парке 50-летия Октября пройдут заплывы на сапбордах, каяках, а также множество мастер-классов на специализированных зонированных подиумах. Кроме того, там работает футуристический кластер, демонстрирующий прототип Москвы будущего. На площадке также расскажут о достижениях человечества в контексте урбанистики прошлого, настоящего и будущего.

На ВДНХ гости смогут узнать о карьерных возможностях в московских организациях, проконсультироваться с HR-экспертами правительства Москвы, а также пройти нейротестирование и примерить профессии при помощи VR-технологий.

В Центральном выставочном зале "Манеж" будет пройдет интерактивная выставка "Та самая Москва", посвященная достижений столицы в сферах транспорта, градостроительства и промышленности. Для гостей подготовят свыше 10 тематических пространств о разных аспектах развития города. Помимо этого, посетителей выставки ждут лекции, мастер-классы и симуляторы нескольких видов городского транспорта и строительной техники.

В Москве также проходит фестиваль культуры Вьетнама на Манежной площади. Для гостей организованы тематические зоны, где можно услышать звучание традиционных музыкальных инструментов, научиться готовить национальные угощения и посмотреть спектакли кукольного театра.

Помимо этого, в "Лужниках" пройдет фестиваль детства. На нем откроют уникальную спортплощадку, где установят полосы препятствий, батуты и гигантскую дженгу. Там же ребята смогут поиграть в баскетбол, пострелять из рогатки и нанести аквагрим.