Концерты, хатха-йога и фильмы для всей семьи пройдут в выходные в парках Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В парках, подведомственных столичному департаменту культуры, с 1 по 3 августа пройдут различные мероприятия: музыкальная вечеринка, экскурсии, фестиваль добра и многое другое. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Например, в саду имени Н. Э. Баумана в пятницу, 1 августа, пройдет музыкальная вечеринка, которую подготовил культурный центр "Москвич". С 19:00 по 20:00 выступит группа OΛOVO. В субботу, 2 августа, с 20:00 до 22:00 гости парка могут послушать отчетный концерт учеников школы игры на ханге.

В парке Горького 2 августа пройдет празднование Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ). С 12:00 до 15:00 у Фигурного фонтана выступят различные музыкальные коллективы со всей России: певица Наталья Иванова, группа "Крылатая пехота", семейная пара композиторов "Смысл есть" и другие.

В саду "Эрмитаж" 1 и 2 августа всех желающих с 10:00 до 20:00 ждут на тайском фестивале. В его программе – представление театра масок "Кхон", танцы и выступления музыкальных групп из России и Таиланда.

Участники международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" выступят 2 августа в парке "Красная Пресня". В 16:00 пройдет выступление оркестра 1-го отдельного Семеновского стрелкового полка, а также с 16:00 до 18:00 состоится мастер-класс по актерскому и вокальному мастерству.

В воскресенье, 3 августа, с 11:00 до 12:00 в парке имени Н. Н. Прямикова покажут упражнения хатха-йоги.

В парке "Фили" 2 августа в 13:00 сотрудники проведут историческую экскурсию "Усадьба Нарышкиных в Кунцеве". Для гостей старше 16 лет в центре "Фили Холл" 2 и 3 августа с 14:00 до 21:00 молодые исполнители споют авторские песни на музыкальном фестивале "Олимп".

Окружные соревнования по волейболу "Спорт без преград" пройдут 3 августа с 09:00 до 13:00 в парке Олимпийской деревни.

На летний фестиваль добра приглашают всех желающих в парк "Радуга" 2 августа с 15:00 до 20:00. Организаторы приготовили различные мероприятия, например мастер-классы по изготовлению браслетов и амулетов "ловец снов".

Все выходные в Измайловском парке будут проходить музыкальные концерты. Духовые оркестры выступят 2 августа с 15:00 до 16:00, а с 18:00 до 20:00 пройдет джазовый концерт. Также 3 августа эти выступления состоятся с 17:00 до 18:00 и с 18:00 до 20:00 соответственно.

В центральной части парка 2 августа пройдет экскурсия, которая будет посвящена его истории. Маршрут будет пролегать через такие значимые места, как Круглый пруд, музыкальную беседку, большое колесо обозрения и другие.

Занятия по спортивной гимнастике для детей старше трех лет проведут сотрудники Европейского гимнастического центра в парке "Северное Тушино". Начало – в 16:00. Нарисовать стрекозу можно будет в 14:00 в центре "Северное сияние" на мастер-классе по живописи из цикла "Основы рисования для всех".

Кроме того, 2 и 3 августа в Лианозовском парке все желающие могут примерить костюмы и погрузиться в усадебную атмосферу, представ в образах дворян в ретроателье. На мастер-классе "Усадьбы Москвы" в это время можно будет изготовить дворянский аксессуар и бутоньерку. В 18:00 3 августа начнется квест-экскурсия, которая посвящена тайнам усадебного сада XIX века.

В парке "Митино" в этот же день с 15:00 до 17:00 состоится мастер-класс по робототехнике в павильоне книгообмена. Там же с 19:00 до 20:00 пройдет тренировка по зумбе.

На все мероприятия вход свободный.

Ранее стало известно, что 2 августа в 18:00 на Сретенском бульваре покажут поэтический коллаж "Разрешите представиться, ...!" по произведениям Александра Пушкина, Андрея Вознесенского и Владимира Маяковского.

Актер театра и кино Владимир Плетнев представит художественное воплощение диалога между тремя мастерами, посвященного размышлениям о роли поэта в обществе и времени, искренним чувствам и переживаниям.

