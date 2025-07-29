Семьи с детьми приглашают на гала-шоу "Идола-2025" и экскурсии по киностудии

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Жителей и гостей Москвы приглашают на гала-шоу "Идола-2025", экскурсии по Киностудии Горького и творческие мастер-классы. Возможности провести время с семьей и друзьями предлагает проект "Лето в Москве", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Победители Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол-2025" выступят в здании Большого Московского цирка на проспекте Вернадского 2 и 3 августа. Свои номера покажут жонглеры, акробаты, воздушные гимнасты и клоуны.

Кроме того, с 1 по 3 августа в парке "Южное Бутово", Измайловском парке и кинопарке "Москино" организуют представления с участием лучших цирковых артистов России.

На Киностудии Горького 31 июля пройдет экскурсия для всех желающих в возрасте от шести лет. Участникам расскажут об истории создания известных кинолент и профессиях. Кроме того, гостям покажут реквизит, который использовался на съемках легендарных фильмов.

Между тем в павильоне "Зеленый маркет" на Болотной площади 29 июля гостей научат расписывать шоперы и украшать свечи с помощью акриловых маркеров. На следующий день, 30 июля, желающим покажут, как плести и декорировать косички. Также 31 июля можно будет сделать подарочные конверты, а 2 августа – расписать свечи и изделия из гипса.

Помимо этого, на площадке маркета 1 августа выступит группа Index III. Начало концерта запланировано на 19:00.

Также на Болотной площади пройдет мастер-класс по созданию многослойных слаймов. Участники фестиваля "Молодежная точка" проведут его 29 июля. Вместе с тем на площадке "Креатив" все желающие под руководством опытного художника смогут нарисовать акварельный скетч "Цветы". В этой зоне с 19:30 до 20:30 также покажут сериал "Чемпионы" "Союзмультфильма".

На площадке "Развитие" вечером 30 июля можно будет изготовить миниатюрный сад в стеклянной емкости. Также на различных площадках гостей научат плести браслеты из бусин, рисовать акварельные скетчи или создавать летние поделки.

На Чистопрудном бульваре состоятся открытые танцевальные мастер-классы для всей семьи по различным направлениям. Кроме того, по выходным на площадке проходит детский и молодежный турнир "Лето в Москве. Танцы".

С 29 июля по 3 августа в арт-студии и арт-мастерской на Страстном бульваре детям помогут освоить основы живописи и создать настоящие картины. Отдельно пройдут мастер-классы для любителей этюдов и цветочных натюрмортов в возрасте от пяти лет.

Кроме того, для детей подготовили занятия по баскетболу, арт-дом с наклейками и бизиборд-раскраски.

В летнем клубе "Москва" на Тверском бульваре организуют заезды на гоночных симуляторах. С 29 июля по 1 августа площадка работает с 12:00 до 20:00, 2 и 3 августа – с 12:00 до 21:00. Также можно посетить зону ретроигр или попробовать покорить скалодром.

На Петровском бульваре с 29 по 31 июля состоится открытая групповая тренировка по боксу для новичков, а 30 и 31 июля можно будет познакомиться с основами баскетбола.

В Пушкинском сквере на площадке "Книга в городе":



31 июля можно будет послушать любимые сказки и создать куклу-книжку "Золушка" со сменным гардеробом;

2 августа пройдут театрализованные чтения русских народных сказок;

3 августа гостей ждут на мастер-классе по созданию иллюстраций к детским книгам с помощью пастельных мелков на настоящих мольбертах;

5 августа состоятся громкие чтения книги Михаила Лукашевича "Большое кошачье спасибо: инструкция по обращению с кошкой", участников также ждет мастер-класс по нанесению аквагрима "Котик в технике паперкрафт".

Кроме того, 1 августа на площадке "Книга в городе" на Сретенском бульваре пройдет встреча с детскими писателями.

При этом на площадке "Москва 1940-х годов" в кинопарке "Москино" 2 и 3 августа для гостей подготовили различные квесты. Также там состоятся постановочные съемки фильма "Собачье сердце" по мотивам одноименной повести Михаила Булгакова.

На центральной площади 2 и 3 августа проведут шахматные турниры. Здесь же можно будет поиграть в баскетбол и побывать на мастер-классе по футбольному фристайлу.

В зоне отдыха "Красногвардейские пруды" 1 и 2 августа с 18:00 до 19:00 пройдут мастер-классы от профессиональных танцоров по сальсе и бачате. В рамках спецпроекта "Время возможностей" вечером 1 августа на улице Самуила Маршака (дом 20) пройдет тренировка по карате на свежем воздухе.

В компьютерной академии "Топ" на Привольной улице 2 августа дети смогут присоединиться к мастер-классу по программированию "Создание 3D-персонажа игр Minecraft и Roblox".

Спецпроект "Время возможностей" также приглашает желающих на праздник "Ягодное лето". Он проходит в торговом центре "Сказка" на улице Корнея каждое воскресенье с 12:00. В свою очередь, Государственный Дарвиновский музей приглашает посетить выставки "Замечательная большая панда" и "На крыльях бабочки".

Между тем чемпионат "Камень, ножницы, бумага" проходит в центре на Тверском бульваре и на востоке столицы. Соревнования запланированы:



29 июля по адресу Зеленый проспект, дом 24а;

30 июля участников ждут на улице Сокольнический Вал, дом 1, строение 1;

31 июля на улице Курганской, доме 5;

1 августа на улице Кусковской, доме 31, корпусе 1;

2 августа желающие смогут сыграть на улице Городецкой, владении 1;

3 августа всех приглашают на улицу Красноярскую, владение 14.

На Пушкинской площади 2 августа состоятся встречи "Стритбаскет-тура". В 20:00 откроются матчи по баскетболу, конкурсы, диджей-сеты и розыгрыши призов.

Проект "Семейные спортивные игры" приглашает на тренировки и мастер-классы. Например, на стадионе "Авангард" 2 августа можно принять участие в турнирах и различных мастер-классах, 3 августа желающие смогут поиграть в гигантские крестики-нолики, тетрис и прочее.

Познакомиться с традиционными играми разных стран можно будет 2 августа на площадке у районного центра "Место встречи "Баку" и 3 августа – на площадке "Московских сезонов" в районе Некрасовка. Также можно присоединиться к турнирам по лазертагу и мини-ориентированию.

В зоне отдыха "Тропарево" 2 августа состоятся турниры, соревнования и веселые эстафеты. На 3 августа назначены турниры и мастер-классы по армрестлингу, силомеру, гиревому спорту и перетягиванию каната.

Кроме того, семьи с детьми смогут поучаствовать в мастер-классах и тренировках по подвижным командным играм. Занятия пройдут в сквере имени М. П. Судакова и на парковой территории от улицы Мусоргского до проезда Дежнева.

Между тем свыше 200 спортивных мероприятий, бонусных предложений и акций подготовили для горожан столичные предприниматели, участвующие в спецпроекте "Время возможностей" в рамках "Лета в Москве". Проведение подобных мероприятий для москвичей помогает столичному бизнесу познакомить новых клиентов со своим брендом.

Все актуальные предложения участников проекта представлены на платформе Russpass.