Проект "Лето в Москве" приглашает на поэтическое представление

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

На Сретенском бульваре покажут поэтический коллаж "Разрешите представиться, …!" по произведениям Александра Пушкина, Андрея Вознесенского и Владимира Маяковского в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие состоится на площадке "Литературный бульвар" 2 августа в 18:00. Актер театра и кино Владимир Плетнев представит художественное воплощение диалога между тремя мастерами, посвященного размышлениям о роли поэта в обществе и времени, искренним чувствам и переживаниям.

Посетители смогут прочувствовать эффект живого общения между Пушкиным, Маяковским и Вознесенским благодаря глубокому пониманию текста и эмоциональной выразительности. Творческие идеи этих авторов найдут отклик друг в друге, несмотря на различие их эпох и стилей.

С помощью смены интонаций, темпа речи и настроения Плетнев раскроет сложность и многогранность каждого образа, тем самым позволив зрителю осознать внутренний мир творцов.

Жителей и гостей Москвы также приглашают на гала-шоу "Идола-2025", экскурсии по Киностудии Горького и творческие мастер-классы. К примеру, 2 и 3 августа победители Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол-2025" выступят в здании Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.

Кроме того, новая площадка фестиваля "Театральный бульвар" под названием "Зеленый дворик" откроется возле театра "Современник" 2 августа. Ее концепция – театр на экране, что отражает связь театра и кино.