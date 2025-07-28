Гости "Театрального бульвара" смогут посетить новую площадку у "Современника"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Новая площадка фестиваля "Театральный бульвар" под названием "Зеленый дворик" откроется возле театра "Современник" 2 августа, передает портал мэра и правительства Москвы.

Концепция площадки – театр на экране, что отражает связь театра и кино, объяснил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. Зрители смогут посмотреть на артистов театра в известных кинокартинах, а также увидеть записи культовых постановок.

"Современник" не только предоставляет площадку для новой фестивальной зоны, но и выступает творческим партнером проекта. История театра тесно связана с кинематографом. Например, создатель "Современника", актер и режиссер, народный артист СССР Олег Ефремов сыграл более 70 ролей в фильмах и сериалах.

С 12:00 до 14:00 в "Зеленом дворике" будут транслировать мультфильмы, в озвучке которых приняли участие такие актеры, как Олег Табаков, Валентин Гафт, Михаил Козаков и многие другие, а также кино для семейного просмотра.

После 14:00 программа рассчитана на взрослую аудиторию. Будут показаны драмы, мелодрамы, музыкальные и комедийные фильмы. Кроме того, запланированы встречи с ведущими актерами "Современника" и Московского театра Табакова.

Площадка находится по адресу Чистопрудный бульвар, дом 19, строение 1, и работает с 11:30 до 22:00. Узнать актуальную программу, посмотреть полную афишу и карту площадок можно на сайте "Театрального бульвара" и в телеграм-канале фестиваля.

Ранее москвичам и гостям столицы рассказали, что в парке "Зарядье" вплоть до 7 сентября можно будет посмотреть любимые советские фильмы. Организаторы представят такие картины, как "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Москва слезам не верит" (1979), "Его звали Роберт" (1967) и многие другие. Кинокартины покажут на 35-миллиметровой пленке с помощью киноподвижки.

