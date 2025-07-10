Андрей Кончаловский назвал Москву самым театральным городом мира

Фото: legion-media.com/Olga Zinovskaya

Москва является самым театральным городом мира, заявил режиссер, народный артист РСФСР Андрей Кончаловский в разговоре с Агентством "Москва".

Он отметил, что не знает никакой другой столицы, в которой могут на разных площадках одновременно идти пять постановок "Гамлета" или "Вишневого сада". При этом артист добавил, что на спектаклях полные залы.

"Этим летом театр выйдет на улицы Москвы. Обязательно приходите на фестиваль "Театральный бульвар", не пропустите этот праздник", – поделился Кончаловский.

Ранее художественный руководитель Московского губернского театра, режиссер, народный артист РФ Сергей Безруков отметил, что "Театральный бульвар" стал одним из немногих проектов, в которых театр покидает сцену и интегрируется в городскую жизнь. Кроме того, совсем немного театральных событий в мире захватывают весь город.

"Театральный бульвар" похвалил и художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова, народный артист России Константин Хабенский. Он назвал фестиваль уникальным проектом, который подтверждает, что москвичи и гости города ценят и любят театр.