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08 июля, 14:45

Культура

Сергей Безруков: "Театральный бульвар" органично вплетается в городскую жизнь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фестиваль "Театральный бульвар" стал одним из немногих проектов, в которых театр покидает сцену и интегрируется в городскую жизнь, рассказал художественный руководитель Московского губернского театра, режиссер, народный артист РФ Сергей Безруков в беседе с Агентством "Москва".

Актер отметил, что театр всегда стремится к улице. Он также добавил, что совсем немного театральных событий в мире могут похвастаться тем, что захватывают весь город.

Ранее художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова, народный артист России Константин Хабенский назвал "Театральный бульвар" уникальным проектом, с которым можно сравнить немногие мировые события. Он отметил, что этот проект подтверждает, что москвичи и гости города любят и ценят театр.

За первый месяц "Театрального бульвара" на его площадках состоялось почти 900 мероприятий. На Патриарших прудах 1 июля открылась новая камерная сцена, на которой до конца лета пройдет около 100 театрализованных представлений. Кроме того, до 31 августа была продлена работа амфитеатра музейного парка "Политех".

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