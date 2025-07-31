В выходные москвичей ждут цирковые шоу и фестиваль культуры Вьетнама

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Для жителей и гостей Москвы 1, 2 и 3 августа подготовили фестиваль культуры Вьетнама, мастер-классы и выставки. Мероприятия пройдут в рамках проекта "Лето в Москве", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Фестиваль культуры Вьетнама проходит на Манежной площади с 25 июля. Для гостей организованы тематические зоны, где можно услышать звучание традиционных музыкальных инструментов, научиться готовить национальные угощения и посмотреть спектакли кукольного театра.

Кроме того, 2 августа в 13:00 и 17:00, а также 3 августа в 13:00 в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского пройдет гала-шоу победителей Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол-2025". В этом году фестиваль собрал 190 артистов из 15 стран. Гала-шоу победителей можно будет увидеть до 17 августа.

В цирках шапито, в свою очередь, запланированы шоу "Цирковые дивертисменты". В ландшафтном парке "Южное Бутово" выступят артисты Большого московского цирка. В Измайловском парке пройдет шоу "Полосатый рейс", а в кинопарке "Москино" – "Алжирские львы".

Помимо этого, в столице продолжается масштабный чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага". Каждый день соревнования проходят на Тверском бульваре. Также турниры пройдут в Восточном административном округе.

Присоединиться к открытому блицтурниру по шахматам "Герои шахматной доски" можно 3 августа. Соревнования проходят на 40 площадках по всей Москве.

А 2 и 3 августа для москвичей проведут тренировки по зумбе и растяжке в рамках проекта "Мой спортивный район". Занятия организованы на крышах районных центров "Место встречи".

Желающие могут посетить танцевальные мастер-классы на Чистопрудном бульваре. В выходные дни также на площадке проводят детский и молодежный турнир "Лето в Москве. Танцы". 1 августа в 18:00 начнется художественно-танцевальный перформанс "Образ тела".

В свою очередь, на Страстном бульваре желающим помогут освоить азы живописи. Мастер-классы пройдут на свежем воздухе на площадках "Арт-студия" и "Арт-мастерская". Участники нарисуют пейзажи и натюрморты в различных техниках.

На площадке "Художественная мастерская" всем желающим в возрасте старше пяти лет предложат создать этюды и цветочные натюрморты, а также интерьерные панно.

Кроме того:



1 августа в 15:00 и 19:00 можно будет написать объемную картину в технике папертоль, в 16:00 – сделать скульптурный барельеф (тондо), в 17:00 – нарисовать текстурной пастой фактурную картину, а в 18:00 – создать интерьерный аромакамень из гипса;

2 августа в 13:00 и 17:00 занятия посвятят скульптурному барельефу, в 14:00 и 19:00 – картинам в технике папертоль, в 15:00 и 18:00 – созданию фактурного полотна текстурной пастой. В 16:00 посетители сделают интерьерный аромакамень из гипса.

Также 2 августа пройдет лекция в формате диалога "Архивация музыкальной и звуковой памяти в жизни человека". Ее подготовили исследователи звуковой культуры Евгения Евпак и Никита Спиридонов.

На Страстном бульваре юные посетители смогут поиграть в баскетбол, сделать арт-дом с наклейками и разрисовать бизиборд-раскраски.

Кроме того, на площади Революции работает универмаг российских дизайнеров "Лето". Здесь 2 августа состоится лекция "Винтаж в моде" эксперта моды Владислава Лисовца.

Фестиваль "Молодежная точка" можно посетить на Болотной площади. Для гостей здесь проходят различные мастер-классы, в том числе "Флорариум". В хабе "Развитие" 2 августа проведут деловую игру проекта "Твой старт в туризме". Вечером под открытым небом выступят диджеи: 1 августа – Misha Goda и Varda, а 2 августа – Kirill Grigo и Relanium.

Помимо прочего, в рамках проекта можно оказать поддержку участникам СВО. Например, в "Домиках добра" проекта "Москва помогает" принимают подарки для военных и детей, проживающих на новых территориях, а также товары для животных.

В павильоне "Зеленый маркет" на Болотной площади проходят мероприятия проекта "Сделано в Москве". Желающие смогут пройти экспресс-аромадиагностику, посмотреть выступление музыкантов проекта Index III и превратить обычную вещь в дизайнерский предмет.

Кроме того, вечером 3 августа на главной сцене "Зеленого маркета" выступит группа "Обстоятельства".

На площадках проекта "Книга в городе" в Пушкинском сквере и на Сретенском бульваре проходят вечерние чтения. 2 августа у фонтана Витали участницей чтений станет актриса, сценарист Наталья Земцова. В это же время на Сретенском бульваре пройдут вечерние чтения с актрисой Анной Котовой.

В Пушкинском сквере 2 августа выступит актер театра и кино Владимир Канухин, а 3 августа можно послушать актера Владислава Ценева. У фонтана Витали гостей будет ждать актриса Анфиса Черных, а на Сретенском бульваре состоятся вечерние чтения с актрисой театра и кино Александрой Ребенок.

Также в усадьбах столицы можно принять участие в городских квестах. Они будут проходить до 30 ноября. К примеру, в усадьбе Мухиных доступен квест с использованием мультимедийных технологий "Яков Брюс: в поисках утерянной книги".

Городской усадьбе Цурикова – Нарышкиных посвящен квест "Хамовники: хроники пропавшего репортера". А в особняке М. К. Морозовой проходит квест-прогулка "Тайны старого Арбата, или Ключи от города".

Центр нейропсихологии и коррекции речи "Здоровый ребенок" на Скандинавском бульваре 1 августа приглашает пройти бесплатную экспресс-диагностику речевых, когнитивных и моторных способностей детей старше полутора лет. 2 августа образовательный центр на Братиславской улице предлагает подготовиться к единому и основному государственным экзаменам.

В музее-заповеднике "Коломенское" 2 августа пройдет "День семейного уюта". В свою очередь, на территории открытого бассейна в парке "Ходынское поле" в этот день запланировано мероприятие "Водная феерия". В конце дня состоится водное шоу.

В кинопарке "Москино" 2 августа на площадке "Театр Гонзаги" пройдут показы спектакля "Детектор лжи". В нем сыграют артисты студенческого театра Института современного искусства. Сатирическая комедия поставлена по пьесе Василия Сигарева.

В этот же день в 18:00 состоится творческий вечер олимпийского чемпиона по лыжному спорту Николая Крюкова. 3 августа гости смогут погрузиться в мир музыки.

На площадке "Московский дворик" 2 и 3 августа пройдут постановочные съемки по фильму "Сказка о потерянном времени". На площадке "Москва 1940-х" гостей ждут новые постановочные съемки фильма по повести Михаила Булгакова "Собачье сердце".

Выставочный комплекс Дарвиновского музея на улице Вавилова приглашает горожан на выставку "На крыльях бабочки", где будут представлены более 350 бабочек из собрания музея и частных коллекций.

На втором этаже музея также проходит выставка "Замечательная большая панда". Она подготовлена совместно с Шанхайским музеем науки и техники Китая в рамках перекрестного Года культуры России и Китая. Гости смогут потрогать копию отпечатка лапы знаменитой панды Катюши из Московского зоопарка.

Как ранее рассказал Сергей Собянин, проект "Лето в Москве" за два месяца объединил 30 миллионов жителей и гостей столицы. Главными событиями стали исторические и гастрономические фестивали, выставка и спектакли иммерсивного музея на Красной площади и многое другое.

Среди новых событий Собянин отметил крупнейший фестиваль света "Проекция", а также Фестиваль исторических и забытых игр.