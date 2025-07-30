На 20 площадках проекта "Лето в Москве" проходят бесплатные тренировки по бегу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках проекта "Мой спортивный район" на 20 площадках "Лета в Москве" проходят бесплатные тренировки по бегу, передает портал мэра и правительства столицы.

Занятия доступны для горожан старше 18 лет. В программу входят беговые упражнения совместно с темповыми, интервальными и восстановительными тренировками. Отмечается, что тренировки подойдут новичкам, бегунам с начальным или средним уровнем подготовки и тем, кто готовится к массовым забегам.

"Тренировки проходят по вторникам и средам с 19:30 до 20:30 и по воскресеньям с 11:00 до 12:00. На флагманской площадке в спортивном комплексе "Лужники" тренировки проходят по тому же расписанию, а дополнительные занятия организованы по четвергам с 19:30 до 20:30", – говорится в сообщении.

Выбрать площадку недалеко от дома и зарегистрироваться на тренировку можно на сайте проекта. Занятия по бегу проходят в 10 столичных округах: ЦАО (спорткомплекс "Лужники"), САО (парки "Ходынское поле" и "Ангарские пруды"), ВАО (парк "Сокольники", Кусковский лесопарк и Измайловский парк), ЗАО (парки "Фили" и 50-летия Октября, Тропаревский лесопарк), СЗАО (парки "Северное Тушино" и "Москворецкий"), СВАО (комплексный заказник "Алтуфьевский", парк "Останкино", улица Широкая, дом 30), ЮАО (Бирюлевский дендропарк, музей-заповедник "Коломенское", парк "Битцевский лес"), ЮЗАО (ландшафтный парк "Южное Бутово"), ЮВАО (парк 850-летия Москвы) и ЗелАО (город Зеленоград, корпус 904).

На тренировку необходимо брать с собой удобную обувь, спортивную одежду и бутылку с водой.

В субботу, 2 августа, в рамках "Лета в Москве" пройдет фестиваль "Ночь московского спорта". Посетителей ждет свыше 100 тренировок по 24 видам спорта более чем на 15 площадках в центре города.

На Пушкинской площади будет организована зона сайклинга. На Тверской площади состоятся флеш-турниры и соревнования по стрит-баскету с профессиональными баскетболистами.