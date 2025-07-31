Собянин: за два месяца проект "Лето в Москве" объединил более 30 млн гостей

Фото: ТАСС/Николай Кисличко

Проект "Лето в Москве" за два месяца объединил 30 миллионов жителей и гостей столицы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра города, главными событиями стали исторические и гастрономические фестивали, выставка и спектакли иммерсивного музея на Красной площади, Международный джазовый фестиваль и Летний фестиваль "Зарядье", а также фестиваль "Театральный бульвар" и многое другое.

"Большое участие в организации "Лета в Москве" принимает деловое сообщество. В рамках спецпроекта "Время возможностей" уже прошло больше 1,9 тысячи активностей", – отметил Собянин, добавив, что партнеры проекта организовали более 300 уникальных событий. В числе мероприятий: молодежные вечеринки, музыкальные сеты, показы мультфильмов, экскурсии и прочее.

Кроме того, в рамках "Лета в Москве" до 14 сентября можно посетить летний сезон в Зеленом театре ВДНХ, приобрести товары на "Зеленом маркете" и в 12 арт-павильонах, посетить концерты в столичных усадьбах и увидеть цирковые дивертисменты. До 17 августа гости могут посмотреть на победителей Всемирного фестиваля циркового искусства.

"Популярностью пользуется и новый проект "Книга в городе". Это три уникальных пространства – уютные библиотеки под открытым небом", – добавил глава города.

Вместе с тем до конца лета москвичи и гости города могут гулять по тематическим бульварам. Им предлагают:



поиграть в шахматы на Гоголевском бульваре;

заняться спортом на Петровском бульваре;

потанцевать на Чистопрудном бульваре;

порисовать на Страстном бульваре;

отдохнуть в летнем клубе на Тверском бульваре.

Среди новых событий Собянин отметил крупнейший фестиваль света "Проекция", а также Фестиваль исторических и забытых игр. Кроме того, с 1 августа открывается масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030".

Вместе с тем 3 августа в Москве впервые пройдет международный фестиваль по экстремальным видам спорта. В соревнованиях примут участие представители более чем 15 стран, включая Францию, Чехию, Коста-Рику и другие.

В программу фестиваля войдут показательные выступления и турниры по паркуру, фристайлу на снегоходе, памп-треку. Кроме того, состоятся чемпионат России по роллерному спорту и Кубок мира по воркауту.