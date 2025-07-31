Москвичей ждет месяц экстремальных видов спорта

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В августе в столице пройдут мастер-классы, лекции и открытые тренировки по экстремальным видам спорта, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В спортивном комплексе "Акватория ЗИЛ" 2 августа в 11:15 пройдет мастер-класс по аквафитнесу для взрослых.

В спортивном комплексе "Некрасовка" дети от 6 до 15 лет смогут принять участие в мастер-классе по скалолазанию, он будет проходить с 16:00 до 18:00 7 августа.

С 14:00 до 18:00 19 августа на стадионе "Авангард" пройдет мастер-класс для детей и взрослых по скейтбордингу. Его проведут члены сборной России.

Также для любителей экстремальных видов спорта пройдут полезные лекции. Например, 16 августа с 09:00 до 11:00 в павильоне № 27 "Физкультура и спорт" на ВДНХ всех желающих ждут на лекцию и мастер-класс по бегу. Там же 30 августа с 10:00 до 12:00 состоятся лекция и велозаезд для детей.



Любители автоспорта от 15 до 18 лет смогут посетить мастер-класс и лекцию по картингу, которые пройдут 25 августа с 12:00 до 14:00 в центре технических видов спорта "Москва".

В Москве 3 августа впервые состоится международный фестиваль по экстремальным видам спорта. В соревнованиях примут участие представители более чем 15 стран, включая Францию, Чехию, Коста-Рику и другие.

В программе фестиваля – показательные выступления и турниры по паркуру, фристайлу на снегоходе, памп-треку. Кроме того, пройдет чемпионат России по роллерному спорту и Кубок мира по воркауту.

