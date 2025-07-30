Фестиваль искусств "Горький+" пройдет в столице в августе

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Фестиваль искусств "Горький+" пройдет с 28 по 31 августа в рамках проекта "Лето в Москве", сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Он посвящен творчеству Максима Горького и его взаимоотношениям с современниками: писателями Львом Толстым и Антоном Чеховым, поэтом Владимиром Маяковским, композитором Сергеем Рахманиновым, певцом Федором Шаляпиным и театральным режиссером Всеволодом Мейерхольдом.

На главной сцене в Парке Горького представят музыкальный спектакль с участием народного артиста России, арт-директора фестиваля Евгения Миронова и Московского государственного академического камерного хора. В основе сюжета рассказы "Макар Чудра" и "Старуха Изергиль".

Там же пройдут несколько концертов, в том числе "Любимые композиторы Горького". В исполнении симфонического оркестра "Академия русской музыки" прозвучат произведения Сергея Рахманинова и Эдварда Грига.

В свою очередь, в Московском театре юного зрителя, Московском еврейском театре "Шалом" и Государственном академическом театре имени Моссовета гости увидят спектакли. Перед посетителями выступят не только актеры из Москвы, но и труппы петербургского театра "Кукольный формат", Новосибирского государственного драматического театра "Старый дом", Казанского государственного театра юного зрителя, Воронежского камерного театра и другие коллективы.

Некоторые мероприятия фестиваля доступны к посещению по предварительной записи.

Также в рамках проекта "Лето в Москве" можно посетить представление "Разрешите представиться, …!". На Сретенском бульваре талантливые исполнители покажут поэтический коллаж по произведениям Александра Пушкина, Андрея Вознесенского и Владимира Маяковского. Мероприятие состоится 2 августа в 18:00.

