В саду "Эрмитаж" пройдет концерт в честь Дня строителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/симфонический оркестр Imperialis Orchest

Концерт "Искусство строить" пройдет 10 августа в саду "Эрмитаж" в честь Дня строителя в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Организатором мероприятия стал комплекс градостроительной политики и строительства, сообщила первый замначальника управления координации деятельности ведомства Мария Дерунова.

Шоу стартует в 19:00 с выступления симфонического оркестра Imperialis Orchestra, который поможет комплексу показать слушателям многогранный процесс создания города.

"Нам хочется, чтобы горожане научились слушать и слышать изменения в городе совершенно по-новому – через музыку, творчество, эмоции. Приглашаем всех москвичей присоединиться к этому уникальному эксперименту", – добавила Дерунова.

Оркестр исполнит известные произведения с добавлением оригинальных битов, в которых будут отражены звуки строительных площадок, располагающихся в разных частях столицы. Гости концерта смогут услышать процесс строительства жилого комплекса "Бадаевский", моста через Москву-реку в створе улицы Новозаводской и звуки создания станции метро "Липовая Роща".

Выступление станет своеобразным музыкально-визуальным путешествием, благодаря которому слушатели смогут узнать профессию строителя с новой стороны. Попасть на концерт могут все желающие, предварительная регистрация для посещения не нужна.

Помимо этого, площадка форума-фестиваля в парке "Музеон" пригласила москвичей и туристов в мультимедийный павильон "Искусство строить". Его посетители смогут отправиться в иммерсивное путешествие по строительным объектам столицы и узнать, как проектируется город. В выходные на площадке будут проводить лекции о современной архитектуре и мастер-классы по урбанистическому скетчингу.