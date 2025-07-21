Мультимедийный павильон "Искусство строить" откроется в "Музеоне"

Фото: пресс-служба градостроительного комплекса Москвы

Мультимедийный павильон "Искусство строить" откроется в парке "Музеон", который станет одной из главных площадок форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Для гостей подготовят насыщенную программу. Об этом рассказала первый заместитель начальника управления координации деятельности комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Мария Дерунова.

В павильоне "Искусство строить" посетители смогут отправиться в иммерсивное путешествие по строительным объектам столицы и узнать, как проектируется город. В выходные на площадке будут проводить лекции о современной архитектуре и мастер-классы по урбанистическому скетчингу.

Более того, для гостей подготовили интерактивный моноспектакль, рассказывающий о деятельности известных архитекторов и значимых проектах. Зрители могут поучаствовать в представлении, показать свою интуицию и узнать больше об истории архитектуры и Москве.

Площадка "Искусство строить" призвана показать этапы создания мегаполиса, отметила Дерунова. На мероприятиях горожане и туристы познакомятся с классической и современной архитектурой, научатся разбираться в стилях.

Центром притяжения станет световое шоу, которое будет транслироваться на арт-объект "Строитель будущего". С его помощью организаторы хотят подчеркнуть роль строителей, которые каждый день работают для создания комфортной жизни в столице.

Световое шоу будет проходить в вечернее время. Каждый посетитель сможет создать собственную проекцию, которая отразится на арт-объекте.

Отдельная программа о строительстве подготовлена и для юных гостей. Они смогут возвести дом из мягких кубиков или целый город из песка, а также покачаться на качелях.

Павильон "Искусство строить" будет доступен ежедневно, кроме понедельника. Время работы – с 12:00 до 21:00 со вторника по четверг и с 11:00 до 21:00 – в пятницу и выходные. Световое шоу будет проходить со вторника по воскресенье с 21:30 до 23:00.

Ранее сообщалось, что на территории спорткомплекса "Лужники пройдет фестиваль городского хозяйства. Площадки будут находиться в зоне "Подкова" у входного павильона 1а и на аллее, ведущей к Большой спортивной арене. В рамках фестиваля представят арт-объекты, покажут советские фильмы, расскажут о работе комплекса горхозяйства, организуют мастер-классы и лекции.