Объявлены флагманские площадки форума "Территория будущего. Москва 2030"

Фото: пресс-служба форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

Флагманские площадки форума "Территория будущего. Москва 2030" появятся в 11 разных местах столицы, передает портал мэра и правительства города.

Ключевые события пройдут на ВДНХ, в Гостином Дворе, парке "Зарядье", арт-кластере "Красный Октябрь", олимпийском комплексе "Лужники", "Манеже", МГТУ имени Н. Э. Баумана, парке "Музеон", парке 50-летия Октября, инновационном центре "Сколково" и кинозаводе "Москино".

На время проведения форума колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ приобретет цвета "Москвы 2030" и бренда "Твой город – твое дело". Гости аттракциона смогут пообщаться с HR-специалистами столичного правительства прямо в кабинках. Здесь же можно будет принять участие в тематических мероприятиях и получить приглашение на фестиваль "Ночь карьеры".

В Гостином Дворе горожане и гости города получат возможность увидеть выставку о бесконечном развитии личности через любовь, здоровье, знания и технологии. Посетители узнают, на что способен их мозг, а также посмотрят на визуализацию работы нейронных связей.

В парке "Зарядье" пройдет фестиваль "Культурный код", главной задачей которого станет раскрытие темы культуры как важной части Москвы будущего. Здесь же запланирован марафон финансовой грамотности с применением VR-тренажеров, робототехники, игр, мастер-классов и интерактивных лекций. Неподалеку, в Старом Английском Дворе, на выставке "Историческая Москва в находках археологов" расскажут о прошлом столицы.

В кластере "Красный Октябрь" откроется площадка "Человек будущего", на которой расскажут о современных технологиях в сфере активного образа жизни. В "Лужниках" состоится фестиваль, объединяющий спорт, технологии и инновации. В павильоне "Контроль Москвы" объяснят значение контроля в жизни города, а в пространстве "Искусство строить" юных москвичей научат проектировать, строить и благоустраивать городские кварталы из картона.

В "Манеже" пройдет выставка "Та самая Москва", где представят достижения столицы в сфере промышленности, транспорта и градостроительства. Горожане посетят симуляторы, лекторий, детскую площадку, досуговый центр для всей семьи и фуд-корт.

При этом впервые симуляторы нескольких видов городского транспорта и строительной техники будут доступны на улице. Для гостей экспозиции подготовили большую программу, включая лекции, мастер-классы и театральные постановки.

На площадке МГТУ проведут фестиваль технологического прогресса "Облачные города", где можно узнать об идеях и разработках, которые влияют на развитие и жизнь новых поколений москвичей. 1 августа в вузе наградят финалистов конкурса "Новатор Москвы" – в общей сложности денежные премии получат 36 инновационных проектов.

В павильоне "Экономика Москвы" парка "Музеон" расскажут о столичной экономике в формате большой игры, а на площадке "Цифровые технологии Москвы" – о цифровой экосистеме города. Кроме того, горожане и гости "Музеона" смогут попробовать себя в различных IT-профессиях.

В павильоне комплекса градостроительной политики и строительства Москвы получится не только узнать, как проектируется город, но и посмотреть какой столица станет в будущем. Юные гости фестиваля построят дом из кубиков или город из песка, а вечером парк озарит световое шоу, которое будут показывать на объекте "Строитель будущего".

Футурологический кластер разместят на территории парка 50-летия Октября. Там при помощи интерактивов гости получат возможность ознакомиться с концепцией города будущего и даже повлиять на содержание модели.

Международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего" пройдет с 7 по 17 августа в центре "Сколково". Гости фестиваля посетят закрытые строящиеся объекты Москвы: станции метро, комплекс "Олимпийский", жилой комплекс "Бадаевский". Также им представится возможность узнать, как собираются дома из готовых модулей.

Вместе с тем на кинозаводе "Москино" пройдет фестиваль будущего "Портал 2030–2050", который объединит арт, цифровой перформанс и звезд электронной музыки.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет в рамках проекта "Лето в Москве" с 1 августа по 14 сентября.

Ранее Сергей Собянин сообщил об открытии на ВДНХ первого в России биокластера. Здесь открылось сразу несколько локаций. Одна из них – выставка "Морфогенез. Третья природа" в павильоне № 29 "Цветоводство и озеленение".

На экспозиции посетители смогут посмотреть на интеграцию современного искусства в мир живой природы. До лета следующего года здесь появятся еще четыре тематические площадки о всех разделах биологии.

