Пьер-Кристиан Броше: биокластер на ВДНХ – шаг к новой модели познания

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Биокластер, открывшийся на ВДНХ, стал не просто музеем, но и шагом к новой модели познания. Таким мнением поделился руководитель юнита HSE Museums Lab в Лаборатории дизайна НИУ ВШЭ Пьер-Кристиан Броше в беседе с газетой "Ведомости".

"Павильоны, объединенные в единую научно-просветительскую экосистему, напоминают одновременно и кабинеты редкостей XVII века, и лучшие традиции европейских музейных кварталов – с той лишь разницей, что здесь гораздо больше возможностей ощущать, что интуиция – источник и наук, и искусств", – отметил Броше.

Директор Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева Игорь Рябоконь, чье учреждение работало над проектом биокластера, добавил, что аналогов у данного музея нет. Он напомнил, что за границей распространены научные парки, в состав которых входят ряд независимых музеев разной тематики. Все они представлены на одной территории. В качестве примера Рябоконь привел Museum Quarter в Вене и Museumsinsel в Берлине.

Однако он объяснил, что в московском биокластере павильоны объединяются не только по признаку географической близости. По его словам, столица стала первым в мире городом, в котором был создан формат научно-просветительского агломерата.

"Главная задача – масштабировать наследие центрального музея-лаборатории страны и сделать каждую из точек маршрута уникальной и максимально погруженной в свой раздел", – заявил директор Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева.

Исполняющий обязанности директора Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН Андрей Паштецкий тоже считает, что открытие биокластера стало важным шагом в развитии национальной научно-просветительской инфраструктуры. По его словам, проект позволит интегрировать науку, искусство и технологии таким образом, что биология станет понятна и привлекательна для широкой аудитории.

Кроме того, Паштецкий указал на то, что биокластер поможет привлечь образовательные, исследовательские и культурные инициативы, которые позволят популяризировать науку. Включение его в структуру ВДНХ повысит значимость проекта как модели устойчивого научного просвещения нового поколения, добавил он.

Об открытии на ВДНХ первого в России биокластера стало известно 27 июня. Там есть шесть локаций. Сейчас доступны для посещения два павильона – № 31 "Геология", где представлена экспозиция "12 признаков живого", а также № 29 "Цветоводство и озеленение", где открыта выставка "Морфогенез. Третья природа".

Как заявлял Сергей Собянин, этот проект станет новой вехой в мировой музейно-выставочной практике. В частности, на экспозиции "Морфогенез. Третья природа" гости смогут посмотреть на интеграцию современного искусства в мир живой природы. До лета 2026 года в павильоне № 29 появятся еще четыре тематические площадки.

Основной площадкой биокластера станет павильон № 312 с экспозицией "Музей жизни", которая позволит посетителям разных возрастов ознакомиться со всеми аспектами биологии: анатомией, энтомологией, ботаникой, палеонтологией, зоологией, антропологией, биотехнологией и экологией.

В павильоне № 28 "Пчеловодство" желающим предлагают узнать, как живут насекомые. При этом здесь будет функционировать первая в России энтомологическая лаборатория. В оранжерее-лаборатории гости с использованием нового оборудования смогут попрактиковаться в ботанике и экспериментах в области физиологии растений.

Кроме того, в павильоне № 17 откроется экспозиция "Мир динозавров", где будут воссозданы природные локации мезозойской эры на территории РФ – от юрского периода Москвы до мелового периода Чукотки.

Сопровождать посетителей биокластера будет уникальный маскот проекта – Лука. Он олицетворяет собой последнего общего предка всех живых существ, который появился на планете 4 миллиарда лет назад. Желающие также смогут познакомиться с проектом с помощью аудиогида, интерактивных квестов и иных активностей. В будущем будет разработано мобильное приложение.