Светлана Акулова отметила высокую значимость проекта биокластера на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект биокластера на ВДНХ станет центром притяжения ценителей живой природы и искусства, заявила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она подчеркнула важность проекта для научного и музейного сообщества, а также для культурного и научного просвещения москвичей и туристов столицы. Гендиректор зоопарка назвала открытие биокластера значимым событием.

"Посетители биокластера отправляются в увлекательное путешествие в мир биологии, где каждый экспонат – это не только объект искусства, но и повод для размышлений и открытий", – цитирует Акулову Агентство "Москва".

Она напомнила, что в павильоне № 29 "Цветоводство и озеленение" проходит выставка "Морфогенез. Третья природа", гости которой могут изучить синтез биологии и современного искусства. Посетителям экспозиции предлагают воспользоваться аудиогидом, принять участие в квестах и других активностях.

Вместе с тем Акулова обратила внимание на возобновившую работу Школу садоводов и ландшафтных дизайнеров. Там можно посетить лекции, практикумы и курсы по уходу за растениями и микроскопии.

Она также подчеркнула, что биокластер стал целым миром, где наука, природа и человек взаимодействуют на равных.

"Пространство, в котором хочется остаться, чтобы исследовать, чувствовать и вдохновляться. От всей души советую посетить площадку лично, чтобы увидеть и попробовать все "своими руками", – подытожила Акулова.

Биокластер на ВДНХ открылся 27 июня. Пространство стало результатом работы Биологического музея имени К. А. Тимирязева. До лета 2026 года там появятся еще четыре тематические площадки, которые будут посвящены всем разделам биологии.

Например, в павильоне № 17 планируется открыть экспозицию "Мир динозавров", где будут воссозданы природные локации мезозойской эры на территории РФ – от юрского периода Москвы до мелового периода Чукотки.