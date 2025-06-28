Вячеслав Фетисов оценил выставки нового биокластера на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Недавно открывшийся на территории ВДНХ биокластер уже вызвал интерес у специалистов и молодых людей, рассказал глава Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеслав Фетисов.

"Для меня ВДНХ – это место, где я провел детство, вдохновлялся успехами страны. И сегодня продолжаю это делать, наблюдая, как грамотно происходит развитие необходимых для всех нас историй", – цитирует его Агентство "Москва".

Открытие первого и единственного в стране биокластера на ВДНХ стало проектом Биологического музея имени К. А. Тимирязева, указал общественник. Благодаря этому у горожан появится больше возможностей.

Например, представленная в обновленном экспозиционном пространстве павильона № 29 "Цветоводство и озеленение" выставка "Морфогенез. Третья природа" успела привлечь внимание не только гостей, но и экспертов, а также лидеров мнений. Ее концепция заключается в сочетании современных технологий и живой природы, рических основ и изобретательности, статики и динамики.

Фетисов выразил убежденность в том, что создание специализированных зон, охватывающих все области биологии, вызовет значительный интерес, особенно среди молодежи.

"Воссоздание природных локаций мезозойской эры на территории России – от юрского периода Москвы до мелового периода Чукотки – это уже само по себе событие. А благодаря практическим занятиям по ботанике, энтомологической лаборатории, экспериментам в области физиологии растений с привлечением новейшего оборудования – возрастет интерес к науке", – подчеркнул он.

Как отметил глава ВООП, выдающиеся ученые появляются в разных социальных группах, но добиваются успеха благодаря доступу к образованию, поддержке наставников, а также упорству, целеустремленности и стремлению к знаниям.

"Так что рассчитываем на открытия и прорывы, которые будут иметь положительное влияние на жизнь людей и общества в целом", – заключил он.

Открытие биокластера на ВДНХ прошло 27 июня. До лета 2026 года там появятся появятся еще четыре тематические площадки, которые будут посвящены всем разделам биологии.

Уже сейчас в павильоне № 28 "Пчеловодство" желающим предлагают узнать, как живут насекомые. При этом здесь будет функционировать первая в России энтомологическая лаборатория. В оранжерее-лаборатории гости с использованием нового оборудования смогут попрактиковаться в ботанике и экспериментах в области физиологии растений.