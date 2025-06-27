Сергей Собянин: на ВДНХ открылся первый в России биокластер

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале об открытии на ВДНХ первого в России биокластера.

По словам мэра, над данным проектом работал Биологический музей имени К. А. Тимирязева, которому удалось сделать науку ближе и доступнее для горожан.

В биокластере есть несколько локаций. Например, в павильоне № 29 "Цветоводство и озеленение" открылась выставка "Морфогенез. Третья природа", которая, как заявил Собянин, станет новой вехой в мировой музейно-выставочной практике. На экспозиции посетители смогут посмотреть на интеграцию современного искусства в мир живой природы.

Мэр уточнил, что до лета 2026 года в этом павильоне появятся еще четыре тематические площадки, которые будут посвящены всем разделам биологии. В свою очередь, павильон № 312 станет центром биокластера, так как там гости смогут ознакомиться с базовыми аспектами биологии.

В павильоне № 28 "Пчеловодство" желающим предлагают узнать, как живут насекомые. При этом здесь будет функционировать первая в России энтомологическая лаборатория. В оранжерее-лаборатории гости с использованием нового оборудования смогут попрактиковаться в ботанике и экспериментах в области физиологии растений.

Между тем в павильоне № 17 появится экспозиция "Мир динозавров", где будут воссозданы природные локации мезозойской эры на территории РФ – от юрского периода Москвы до мелового периода Чукотки. Кроме того, в состав биокластера войдет павильон № 31 "Геология", который открылся в 2022 году.

Познакомиться с биокластером москвичи и гости столицы могут вместе с аудиогидом, интерактивными квестами и иными активностями. В будущем будет разработано мобильное приложение, уточнил мэр.

"Биокластер станет частью музейного города ВДНХ – крупнейшего музейно-выставочного комплекса страны, объединяющего больше 30 объектов", – заключил Собянин.

На сегодняшний день на портале "Музейная Москва онлайн"представлено уже более 130 тысяч экспонатов. Все они были оцифрованы из фондов столичных музеев. В их числе картины, скульптуры, редкие книги, археологические находки разных эпох и многое другое.

На платформе также доступны 42 культурных учреждения, в частности Музей Москвы, Государственный Дарвиновский музей, музей-панорама "Бородинская битва", Музей космонавтики и музей-заповедник "Коломенское".