Пройти путь IТ-героя можно на площадке форума "Москва 2030" в "Музеоне"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы /Евгений Самарин

Для гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в парке искусств "Музеон" подготовлена масштабная развлекательная программа по обучению IT-профессиям. Все желающие смогут попробовать себя в роли тестировщика, научиться писать задания для нейросетей и познакомиться с алгоритмами построения цифровых продуктов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В столичном департаменте информационных технологий составили квест-путеводитель по площадке "Цифровые технологии Москвы". Он в игровой форме познакомит молодежь с современными технологиями и городскими сервисами.

Начальник отдела выставочной деятельности департамента информационных технологий Анастасия Шарова рассказала, что в ходе выполнения квеста участники отправятся в путешествие под названием "Путь IT-героя", которое в игровом формате даст возможность погрузиться в мир технологий, попробовать себя в IT-профессиях, а также узнать, как представители различных специальностей ежедневно создают и развивают цифровые сервисы и проекты, делающие жизнь в столице лучше.

"Интерактивное приключение "Путь IT-героя" объединяет развлекательный и познавательный форматы, развеивая миф о том, что развиваться в ИТ могут только люди с глубокими техническими знаниями", – подчеркнула Шарова.

Квест состоит из трех частей. Пройти его можно будет до 14 сентября в парке искусств "Музеон" на экспозиции "Цифровые технологии Москвы". Площадка работает со вторника по четверг с 12:00 до 20:00, а с пятницы по воскресенье – с 11:00 до 21:00.

Также в телеграм-боте "Путь IT-героя" есть аудиогид по экспозиции "Цифровые технологии Москвы". Пока идет форум, в боте можно поучаствовать в викторине, участники которой получат призовые баллы, памятные призы и подарки.

Ранее в парке "Зарядье" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" были представлены лучшие просветительские практики Москвы и VR-тренажеры. Их можно будет посетить в павильоне "Заповедное посольство". Гости могут пройти тест, который оценит уровень личной финансовой грамотности. Он организован на русском, английском и китайском языках. В базу внесено более 100 вопросов, из которых система случайным образом отберет 10.