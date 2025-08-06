Форум "Москва 2030" приглашает на главные события этой недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Организаторы форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" подготовили для жителей и гостей столицы насыщенную программу на площадках форума с 5 по 8 августа. Посетителей ждут лекции, шоу, киносеансы, спортивные мероприятия и другие развлечения. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В парке "Зарядье" продолжается фестиваль "Культурный город". В 21:00 7 августа всех желающих приглашают присоединиться к музыкально-драматической программе "Чайковский 2030" в честь 185-летия композитора Петра Чайковского. На сцене большого амфитеатра выступят композитор Никола Мельников, симфонический оркестр, актеры театра и кино. Вход свободный.

На этой же площадке в 21:00 8 августа пройдет концерт "Симфонические картины". Под звучание оркестра Selen Orchestra с помощью искусственного интеллекта оживут картины Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина, Юрия Пименова, Василия Кандинского, Виктора Васнецова и других мастеров. Вход также свободный.

На площадке "Заповедное посольство: финграмотность" 8 августа начнется марафон финансовой грамотности. Для посетителей всех возрастов будут организованы интерактивные игры, мастер-классы, лекции, викторины, финмульты, кинолектории и юмористические монологи.

В Гостином Дворе 6 августа в 19:00 пройдет лекция Ольги Усковой "Москва 2030 – мировая столица культурных и технологических инноваций на базе ИИ". Посетителям расскажут, как инновации и технологии используют для создания комфортного и безопасного общества, а также объяснят на примерах, почему Москва – мировая технологическая столица.

В павильоне "Экономика Москвы" парка искусств "Музеон" пройдет ряд образовательных лекций. 5 августа в 17:30 эксперты финансового рынка расскажут, как защитить себя и близких от телефонного мошенничества. 6 августа в 17:00 – о том, как осуществить налоговый вычет по расходам за лечение, обучение, ипотеку и инвестиции. 7 августа в 17.00 пройдет лекция о том, как молодому поколению формировать пенсионные накопления. Вход на все лекции свободный.

С 5 по 10 августа для всех желающих будут организованы спортивные соревнования на олимпийском комплексе "Лужники". В программе – мастер-классы по слэм-данку с батута и баскетбольному фристайлу, мини-турниры с чемпионами, открытые тренировки и Кубок России по баскетбольному двоеборью, который состоится с 8 по 10 августа.

Также в "Лужниках" 8 августа с 12:00 до 22:00 состоится "День пожарно-спасательных отрядов Москвы". Участники открытого столичного чемпионата "Пожарный олимп" – пожарные и спасатели пройдут дистанцию в полной боевой экипировке весом около 50 килограммов, включая дыхательные аппараты, и справятся с испытаниями, максимально приближенными к реальным ситуациям. Вход свободный.

В инновационном центре "Сколково" 7 августа начнется проектно-образовательный интенсив "Архипелаг" в рамках Международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего", который объединит индивидуальных участников, стартапы, университеты и компании из разных регионов РФ. На площадке пройдут образовательные программы, лекции, мастер-классы и национальные соревнования дронов с международным участием. Вход по предварительной записи.

В парке 50-летия Октября с 5 по 7 августа пройдет мастер-класс по созданию мультфильма "Кукольная анимация". Участникам помогут разобраться в особенностях покадровой съемки, создании сюжетов, монтажа и озвучивания.

Также 7 августа в 19:00 на музыкальной площадке парка выступит Blues Band Сергея Пахомова. Посетители смогут услышать мировые хиты и авторские композиции. Вход свободный.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что программа "Мой район" представлена на двух площадках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030": в инновационном центре "Сколково" и парке 50-летия Октября на западе столицы. Также она обратила внимание на то, что форум-фестиваль охватывает все сферы развития Москвы, начиная от образования, здравоохранения и внедрения цифровых технологий и заканчивая комплексным улучшением городской среды.