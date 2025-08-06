В "Зарядье" представят обновленные VR-тренажеры и тест по финансовой грамотности

Фото: пресс-служба департамента финансов города Москвы

Лучшие просветительские практики Москвы и VR-тренажеры можно будет увидеть на марафоне финансовой грамотности в парке "Зарядье", передает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятия состоятся с 8 по 24 августа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Их можно будет посетить в павильоне "Заповедное посольство".

Посетителям предложат пройти тест, который оценит уровень личной финансовой грамотности. Он организован на русском, английском и китайском языках. В базу внесено более 100 вопросов, из которых система случайным образом отберет 10.

Среди тем будут представлены личные финансы, налоговая грамотность, финансовая безопасность, защита прав потребителей и другие вопросы из реальной жизни. В результате участникам выдадут персональные рекомендации для будущего финансового просвещения.

На VR-тренажерах гостей пригласят потренировать навыки распоряжения финансами. В одном из них посетители станут финансовым детективом и попытаются разгадать мошенническую схему. В другом тренажере они посетят выставку сберегательных и инвестиционных продуктов, где оценят 10 предложений финансовых организаций. Пользователи должны будут понять, кто из них представляет надежного игрока, а кто является злоумышленником. Всего будут доступны 7 сценариев.

Кроме того, в рамках марафона финансовой грамотности все желающие смогут принять участие в играх, мастер-классах и викторинах, посвященных экономической эрудиции. Программа была составлена с учетом интересов всех возрастных групп. Для детей от шести до 10 лет организаторы подготовили специальную программу с мультиками на финансовую тему и игровые интерактивные занятия.

